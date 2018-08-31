Названа средняя цена «школьного» букета в Подмосковье

Красногорск, , 10:46 — REGNUM Средняя цена «школьного» букета к 1 сентября текущего года в Подмосковье составит около 900 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства потребительского рынка и услуг региона.

«Средняя цена «школьного» букета — 900 рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что минимальная цена на цветочный букет в магазинах региона составит около 800 рублей, на рынке — 350 рублей.

Читайте также: В Ростове-на-Дону в День знаний усилят меры безопасности

А также: К 1 сентября в Калужской области отремонтируют 23 школы