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Названа средняя цена «школьного» букета в Подмосковье

Общество

Минимальная цена на цветочный букет в магазинах региона составит около 800 рублей, на рынке – 350 рублей

Красногорск, 31 августа 2018, 10:46 — REGNUM  Средняя цена «школьного» букета к 1 сентября текущего года в Подмосковье составит около 900 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства потребительского рынка и услуг региона.

«Средняя цена «школьного» букета — 900 рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что минимальная цена на цветочный букет в магазинах региона составит около 800 рублей, на рынке — 350 рублей.

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1 сентября
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