В новом учебном году в столичные медколледжи пойдут свыше 2,5 тыс. человек

Москва, , 14:02 — REGNUM Свыше 2,5 тыс. человек поступили в столичные медицинские колледжи в 2018—2019 учебном году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения города Москвы 31 августа.

Всего в текущем году было подано более 13 тыс. заявок на поступление, из которых первокурсниками стали 2741 человек. Самым популярным оказался курс «Сестринское дело», на втором месте — специальность «Лечебное дело».

«В прошлом году в наших медицинских колледжах общий конкурс составил три человека на место, а в 2018 году уже пять человек. В этом году дипломы получили 3130 выпускников московских медицинских колледжей, из них 395 человек закончили с отличием», — сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

В новом учебном году студенты будут учиться по основным и дополнительным специальностям.

Руководитель столичного департамента здравоохранения отметил, что у студентов есть возможность получить вторую специальность в рамках реализации дополнительных программ профессиональной переподготовки сразу после получения диплома о среднем профессиональном образовании.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе оптимизации московского здравоохранения сократили 8,3 тыс. врачей и закрыли больше 20 лечебных учреждений.

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