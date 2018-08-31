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В Екатеринбурге ждут всплеска кишечных инфекций

Общество

Подъём заболеваемости обычно происходит в начале осени

Екатеринбург, 31 августа 2018, 10:26 — REGNUM  В Екатеринбурге санитарные врачи ожидают роста числа заболевших кишечными инфекциями. Всплеск заболеваемости обычно случается в начале осени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

В городском центре медицинской профилактики отмечают, что инкубационный период такого заболевания может быть от одного до пяти дней. Среди симптомов — температура до 37 и 39 градусов, снижение аппетита, рвота и т. д. Болезнь длится обычно неделю.

Медики отмечают, что избежать отравлений помогут меры профилактики. Среди них — пить только бутилированную или кипячённую воду, мыть тщательно овощи и фрукты, в том числе и обдавать их кипятком и т. д. Особый контроль требуется за детьми. Игрушки необходимо обрабатывать, а места игр не должны представлять для ребёнка угрозы.

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Массовые пищевые отравления
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