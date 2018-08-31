Сотрудников американского банка уличили в мошенничестве с едой

Вашингтон, , 10:19 — REGNUM В США в результате вскрывшегося мошенничества с компенсациями за питание были уволены более десяти сотрудников инвестиционного департамента банка Wells Fargo. Об этом пишет 30 августа The Wall Street Journal.

По сведениям издания, некоторые сотрудники кредитной организации для того чтобы получить компенсации за сверхурочную работу, подделывали электронные чеки, меняя в них время доставки еды в офис. В ходе расследования выяснилось — мошенническая схема «работала» на всех уровнях финансовой организации, вплоть до управляющих директоров банка.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля федеральная торговая комиссия США начала два расследования по факту мошенничеств со сбором денег в пользу американских ветеранов боевых действий.

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