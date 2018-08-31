В Тамбовском университете откроются педагогические классы для школьников

Тамбов, , 09:49 — REGNUM В Тамбовском государственном университете (ТГУ) им. Г. Р. Державина в рамках создания непрерывного педагогического образования специальные классы для школьников, сообщает пресс-служба вуза.

Проректор по учебной деятельности ТГУ Ирина Налетова пояснила, что на первом этапе для достижения поставленной цели будут внедрены две модели педагогического класса — предуниверсарий и сетевой педагогический класс. Они будут рассчитаны на учащихся 10−11-х классов школ города и области.

Педагогический предуниверсарий предполагает формат очного общения со старшеклассниками. Школьники Тамбова и области будут проходить в ТГУ углубленную подготовку по психолого-педагогическим дисциплинам, пояснила директор Педагогического института Татьяна Гущина. Сетевой педагогический класс предназначен для школьников, которые не имеют возможности общаться в очном формате. Взаимодействие с ребятами будет дистанционным в формате веб-квестов, вебинаров, видеолекций.

Организаторы классов ожидают, что таким образом удастся повысить интерес школьников к педагогической деятельности. Кроме психолого-педагогического блока занятий, программа обучения предусматривает естественно-научный блок. Также предполагается, что школьники будут проходить учебную практику: проводить мини-уроки в младших классах, организовывать различные игровые мероприятия, помогать в летнее время в пришкольных и оздоровительных лагерях.

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