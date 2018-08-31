В Москве в парке появится аллея зонтов

Москва, , 09:46 — REGNUM Комплексное благоустройство парка имени Святослава Федорова, расположенного между Дмитровским шоссе и Селигерской улицей на севере российской столицы, завершается. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В сообщении говорится, что на территории парка уже устанавливают беседки, крыши которых напоминают зонты. Пешеходы смогут укрыться в беседках от неблагоприятных погодных условий, а также присесть передохнуть или просто почитать книгу.

«Всего таких беседок будет четыре, — рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы. — Оригинальные и необычные конструкции разместят вдоль прогулочной дорожки».

Отмечается, что аллея зонтов, которую разместят возле сада ароматов, появится недалеко от танцевальной зоны и детской площадки.

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