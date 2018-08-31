«Помнить, чтобы жить»: 75 лет назад враг был изгнан с Донской земли

Ростов-на-Дону, , 11:00 — REGNUM В каждом населённом пункте Ростовской области вспоминают далёкие, тяжёлые и кровопролитные 1940-е. 75 лет назад солдаты Красной Армии освободили Донской регион от немецко-фашистских захватчиков, сообщает ИА REGNUM 31 августа.

Армия гитлеровцев ступила на Донскую землю 6 октября 1941 года. Фронт до середины июля 1942 года стабилизировался на «Миус-фронте», где Красная Армия потеряла более 830 тыс. человек. 30 августа 1943 года отступающие немецко-фашистские захватчики оставили Таганрог, и Ростовская область была полностью освобождена. В память о тех, кто не вернулся с войны, и в знак глубокого уважения к ныне живущим ветеранам в Ростовской области состоялся ряд мероприятий.

Митинг и церемония перезахоронения останков погибших воинов прошли на мемориале «Памяти павших героев» на территории народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты». Здесь уже покоятся останки 137 воинов. Поисковые отряды Ростовской области передали в фонд музейного комплекса личные вещи, найденные в ходе полевых работ, а также уникальные листовки, призывающие солдат противника перейти на сторону Советской армии, извлечённые из русского агитационного снаряда.

В митинге памяти принял участие глава региона Василий Голубев, представители краевой и городской власти, ветераны, представители общественных организаций, молодёжь. Всего у памятника собралось более 2 тыс. человек.

«Наша прививка от беспамятства, от фашизма — это многомиллионные потери населения страны и почти полумиллиона жителей Ростовской области, которые пожертвовали жизнью ради Победы. Военное лихолетье коснулось каждой семьи, каждого посёлка, станицы, городов Ростовской области Подвиг старшего поколения мы свято храним», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он также отметил, что сегодняшняя задача «тех, кто сегодня работает, молодёжи, подрастающего поколения — не допустить, чтобы была переписана история».

«Если мы это допустим, то не станет будущего. Молодёжь должна знать, как все происходило, истинную роль нашего народа в Великой Отечественной войне мы должны показывать всегда», — добавил Голубев.

Губернатор напомнил о подвигах советских солдат в годы Великой Отечественной войны. Память земляков присутствующие почтили минутой молчания.

Около 3 тыс. человек приняли участие в военно-исторической реконструкции «Бои на южном направлении. 75 лет подвигу на Миус-фронте». На территории балки Туркова Матвеево-Курганского района были воссозданы действия военнослужащих 671-го стрелкового полка 221-й стрелковой дивизии и 79-го отдельного штурмового батальона 44-й армии Южного фронта при прорыве глубокоэшелонированной системы обороны немецко-фашистских войск в августе 1943 года. В реконструкции приняли участие представители 23 военно-исторических клубов Ростовской области и 10 субъектов России с вооружением и снаряжением подразделений РККА и вермахта при поддержке 12 единиц макетов боевой и другой техники.