Магаданцы жалуются, что их травят водопроводной водой с запахом фекалий

Магадан, Магаданская область, , 09:45 — REGNUM Жители Магадана просят разобраться в последствиях коммунального ЧП. Люди считают, что отравились водопроводной водой после аварии в системе водоснабжения, о которой их никто не счёл нужным предупредить, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Несколько человек после употребления водопроводной воды попали в больницу.

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«Я молчать не могу, так как речь идёт о здоровье моих детей, родственников, друзей соседей! Вот уже несколько дней в дома жителей района Новая Весёлая поступает вода, непригодная для использования! Она мутная и жутко воняет фекалиями. Это связано с аварией в системе водоснабжения. Но по каким-то причинам это умалчивается. Подвоз питьевой воды не организован», — сообщила жительница города в соцсетях.

По словам женщины, после употребления этой воды она с ребёнком попала в больницу с отравлением, и обнаружила в соседних палатах детей, живущих с нею по соседству. По информации горожанки, многие жители микрорайона, в котором случилась авария, вынуждены лечиться после отравления дома.

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Информацию о плохом качестве водопроводной воды ИА Весьма подтвердили многие жители района Новая Весёлая. Люди предполагают, что в систему водоснабжения могла попасть сточная вода. В диспетчерской магаданского «Водоканала» региональному информагентству сообщили, что подача холодной воды на Новую Веселую на данный момент прекращена. По словам диспетчера, сейчас трубы промывают и дезинфицируют по предписанию Роспотребнадзора.

Информацию о попадании сточных вод в «Водоканале» не подтвердили, пояснив, что просто «положено иногда чистить трубу». В региональном управлении Роспотребнадзора давать комментарии на эту тему отказались.

Жители микрорайона в Магадане, отравившиеся водой, намерены обращаться в суд и прокуратуру.

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Как сообщало ИА REGNUM, огромные проблемы с качеством питьевой воды из года в год возникают в Якутске. В весенне-летний период из крана в квартирах горожан течёт жидкость коричневого цвета с песком и неприятным запахом, настолько грязная, что люди даже бояться ею стирать и мыть пол, не говоря уже о том, чтобы пить. В городе процветает бизнес по продаже бутилированной воды, а жителям обещают ввести в 2018 году в эксплуатацию новый водозабор, который, как предполагается, должен решить проблемы с качеством водоснабжения.