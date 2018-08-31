«Кобзон задал высочайшие стандарты патриотизма»: в Твери вспоминают артиста

Тверь, , 09:28 — REGNUM Иосиф Кобзон своей жизнью и творчеством задал высочайшие стандарты профессионализма и патриотизма. Об этом говорится в соболезновании губернатора Тверской области Игоря Рудени в связи с кончиной народного артиста СССР Иосифа Кобзона, текст которого распространила пресс-служба региона.

Как сообщало ИА REGNUM, народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, депутат Государственной думы РФ Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа в возрасте 80 лет в Москве. Церемония прощания с Кобзоном пройдет 2 сентября в Концертном зале имени Чайковского.

«Иосифа Давыдовича знает каждый житель нашей страны. Его ценили за выдающийся талант, неиссякаемую энергию и любовь к Родине. Своей жизнью и творчеством он задал высочайшие стандарты профессионализма и патриотизма, которые служат ориентиром для всех нас», — говорится в соболезновании от имени Игоря Рудени.

«Иосиф Давыдович был другом Тверской области, его всегда тепло встречали зрители. Он неоднократно бывал здесь с концертами, участвовал в благотворительных мероприятиях. Светлая память об Иосифе Давыдовиче Кобзоне, его выдающемся творчестве и добрых делах всегда будет жить в наших сердцах, сохранится в истории России».

Отметим, что Иосиф Кобзон часто выступал в Твери на концертах и других культурных мероприятиях, организованных поэтом Андреем Дементьевым, которого также не стало этим летом.