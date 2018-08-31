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КФУ вошел в список лидеров «евразийского» образовательного рейтинга THE

Общество

Вуз продемонстрировал показатели, заслуживающие доверия британского составителя рейтинга

Казань, 31 августа 2018, 09:27 — REGNUM  Казанский федеральный университет (КФУ) занял 10-е место в списке ведущих университетов стран Евразийского региона, составленном британским изданием Times Higher Education (THE), сообщает 31 августа пресс-служба вуза.

Отмечается, что подобный рейтинг по евразийскому макрорегиону публикуется впервые. В нем ранжируются вузы 16 государств, включая Россию, Казахстан, Азербайджан, Иран, Турцию и другие. При этом индикаторы регионального рейтинга соответствуют индикаторам общего рейтинга THE.

«Позиция Казанского федерального университета в этом региональном рейтинге отражает различные сильные стороны вуза в широком диапазоне заслуживающих доверия, надежных и независимых показателей», — прокомментировал включение КФУ в список главный редактор THE World University Rankings Фил Бейти.

В свою очередь ректор КФУ Ильшат Гафуров подчеркнул, что вуз существенно укрепил свои финансовые позиции, обеспечил привлекательность работы в университете и заметно улучшили социальные условия учебы, работы и отдыха студентов и преподавателей.

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