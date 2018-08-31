«Я бы победил его в забеге»: арбитра АПЛ уволили за оскорбление инвалидов

Лондон, , 09:09 — REGNUM Руководство Английской премьер лиги (АПЛ) уволило арбитра Бобби Мэдли после его шутки про инвалидов, сообщает The Sun.

По данным издания, 32-летний арбитр разместил в одной из социальных сетей картинку с изображением инвалида, добавив к ней ироничный комментарий.

«Я бы победил его в забеге на день спорта в школе», — сыронизировал Мэдли.

Один из пользователей увидел пост и сообщил о нем руководству АПЛ. В результате было проведено дисциплинарное слушание, по итогам которого арбитра решили уволить. Отмечается, что Мэдли уехал в Норвегию и намерен продолжить работу арбитром.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Twitter разгорелся скандал из-за того, что темнокожая активистка Кендис Оуэнс заменила в расистских твитах журналистки The New York Times Сары Джеонг слово «белый» на «чёрный». Из-за этого администрация соцсети заблокировала аккаунт Кэндис.

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