В зауральском бюджете нашли деньги на охрану объектов культурного наследия

Курган, , 09:01 — REGNUM В Курганской области обратили внимание на исторический облик и решили заняться охраной объектов культурного наследия. За составление проектной документации готовы заплатить 1300 000 рублей. Соответствующая заявка появилась на сайте госсзакупок 30 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В число счастливчиков попал Куртамыш. Там составят проект охраны Петропавловской церкви 1808 года постройки, двух памятников архитектуры, в одном из которых в первые годы советской власти помещался исполком районного Совета рабочих, и двух мемориалов. Повезло также жилой усадьбе Шмурло в селе Красный Уралец Юргамышского района, ансамблю из двух кирпичных домов купеческого стиля по улице Гоголя № 19, 21 в Кургане и «теремку» на Пушкина, 85. Последний представляет собой деревянную постройку в стиле модерн и не имеет аналогов на Урале.

Напомним, что о разрушении зауральских памятников культурного наследия ранее сообщало ИА REGNUM. Все чаще старинные постройки власти Курганской области признают не подлежащими восстановлению и сносят, или они разрушаются без постороннего вмешательства. Так, 4 мая 2018 года на улице Советской, 131 обрушилась стена здания середины XIX века — бывшая гостиница «Номера Васильевых», купленная местным бизнесменом. Неравнодушные жители переживают: регион теряет свою неповторимость.

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