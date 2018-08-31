Во Владивосток прибыл корвет «Громкий» для испытаний

Владивосток, , 08:56 — REGNUM Новейший корвет Тихоокеанского флота (ТОФ) «Громкий», для транспортировки которого использовался плавучий док «Зея», прибыл для прохождения испытаний во Владивосток 31 августа. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

«Корабль доставлен в главную базу флота с Амурского судостроительного завода», — рассказал Воскресенский.

По его словам, в ближайшее время на боевом корабле начнутся работы по наладке оборудования, после чего корвет пройдет ходовые и государственные испытания.

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