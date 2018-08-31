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В Новосибирске транспортные полицейские станцевали и спели для видеоролика

Общество

В интернете ролик за пять дней собрал почти 4 тысячи просмотров

Новосибирск, 31 августа 2018, 08:55 — REGNUM  В интернете появился видеоролик, на котором действующие сотрудники транспортной полиции танцуют и поют в новосибирском аэропорте «Толмачево», железнодорожном вокзале «Новосибирск-главный» и плавая на патрульном катере по Оби. Видео под названием «Три линии судьбы» разместило управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Автором текста и музыки, режиссёром видео и даже одной из главных актрис выступила начальник культурного центра окружного управления транспорта МВД Наталья Басова. На создание ролика ушло около двух недель.

«Нам нужно было сочинить авторскую песню, мы придумали и сняли клип. Полицейские вообще не знали, что они снимаются, просто делали то, что им сказали, — рассказала ресурсу «Все новости Новосибирской области» Наталья Басова, добавив, что у окружного управления полиции на транспорте уже был свой гимн, а теперь будет и клип.

За пять дней ролик на YouTube посмотрели почти 4 тыс. человек. Он собрал самые разнообразные отзывы — от критики до похвалы.

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