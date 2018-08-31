Крымский форум «Таврида» завершился рок-оперой про добровольцев

Симферополь, , 08:53 — REGNUM Заключительный день шестой смены всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида» закончился на сцене государственного академического музыкального театра в Симферополе громкой премьерой рок-оперы «Неравнодушные» — вечером 30 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе организации «Год добровольца».

По словам организаторов, постановка подвела итоги смены «Творческая команда страны — добровольчество в сфере культуры».

«Важно, чтобы форум этим творческим продуктом нёс послание с призывом любить друг друга, радоваться каждой минуте жизни, творить и помогать, не ожидая ничего взамен», — отметил режиссёр-постановщик рок-оперы Андрей Цветков-Толбин.

По его словам, рок-оперу также покажут 5 декабря в Москве в рамках итогового мероприятия Года добровольца.

Напомним, участниками шестой смены «Тавриды» стали 150 волонтёров и менеджеров сферы культуры и искусства. В целом, в 2018 году лагерь, организатором которого выступил Роскультцентр при поддержке Росмолодёжи, посетили более трех тысяч молодых российских архитекторов, кинематографистов, поэтов, актёров, режиссёров, музыкантов и волонтёров.

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