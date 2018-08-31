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Юг Китая заливает: реки выходят из берегов, люди покидают дома

Общество

Города Шаньтоу, Хуэйчжоу и Шаньвэй, расположенные на востоке провинции Гуандун, вот уже два дня подряд ощущают не себе сильнейшие ливни

Юг Китая заливает: реки выходят из берегов, люди покидают дома
Карло Сарачени. Наводнение

Гуанчжоу, Китай, 31 августа 2018, 08:44 — REGNUM  Сильнейший ливень обрушился на провинцию Гуандун, расположенную на юге Китая, и не прекращается вот уже несколько дней, заливая целый ряд городов, сообщает 31 августа агентство Синьхуа.

Города Шаньтоу, Хуэйчжоу и Шаньвэй, расположенные на востоке провинции, вот уже два дня подряд ощущают не себе сильнейшие ливни, которые и не думают прекращаться. За 24 часа здесь вылилось рекордное количество осадков. Уровень воды в реках начал стремительно расти, перевалив на 1,31 метров выше нормы к 19:00 по местному времени 30 августа. Власти города Шаньтоу эвакуировали более 34,8 тыс. человек в безопасное место.

Напомним, что 18-й по счету за год в Китае тайфун «Рубмия», который обрушился на Китай ранее в августе текущего года, нанес огромные разрушения экономике ряда провинций. Только в Шаньдуне пострадали более 3,8 млн человек.

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Сильные ливни и их последствия
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