Колыма просит принять принципиальные решения по авиаперевозкам

Магадан, Магаданская область, , 08:50 — REGNUM Авиарейсов по маршруту Магадан — Москва — Магадан совершается недостаточно для удовлетворения потребностей жителей Колымы в перелётах в столицу страны. Об этом заявила депутат Госдумы от Магаданской области Оксана Бондарь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

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По её данным, потребность жителей Магаданской области — 8 рейсов в неделю на вмещающих 457 пассажиров самолётах при совершаемых шести с меньшим количеством мест. С июня по сентябрь люди нуждались в 124 перелётах в столицу, а совершено их было 100.

«Из-за недостаточного количества рейсов на указанном маршруте возник дефицит авиабилетов. В свободной продаже остались только билеты в салон бизнес-класса до 100 тыс. рублей в одном направлении. А стоимость билетов на трансфертные рейсы в Москву через Новосибирск (6 рейсов в неделю) и Хабаровск (7 рейсов в неделю) составляет от 48 до 60 тыс. рублей в одном направлении», — констатировала Оксана Бондарь.

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Привлечение к осуществлению авиаперевозок компании «Северный ветер», инициированное руководством региона, проблему не решило: её авиабилеты были слишком дорогими (до 152,8 тыс. рублей туда и обратно).

Не решит её и запоздалое субсидирование аваиперелётов из Магадана в Москву: основной поток отпускников уже схлынул, и своим правом на выезд к месту проведения отпуска, по информации регионального министерства транспорта, не смогли воспользоваться более 7,3 тыс. человек.

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По мнению Оксаны Бондарь, проблема авиасообщения Колымы с «большой землёй» требует кардинального решения и новых мер. В связи с этим депутат при поддержке регионального правительства намерена добиваться принятия на федеральном уровне решения об увеличении рейсов в столицу России до восьми на воздушных судах с 457 пассажирскими креслами, но при этом добиться, чтобы стоимость одного билета не превышала 20 тыс. рублей. Кроме того, объём финансирования субсидированных билетов для Колымы рекомендуется увеличить до 335,6 млн рублей. Представитель Колымы в Госдуме также будет инициировать включение в постановление о субсидированных авиарейсах нормы, предусматривающей согласование объёма их финансирования по каждому маршруту с регионами Дальнего Востока.

Эти предложения Оксана Бондарь намерена проработать с комитетом Госдумы по транспорту и строительству, Министерством развития Дальнего Востока и Министерством транспорта РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года жители дальневосточных регионов раскупили все субсидированные авиабилеты всего за несколько дней. Возобновлена продажа льготных авиабилетов была только в августе после выделения на эти цели дополнительного федерального финансирования. Цена льготных билетов в столицу России из дальневосточных регионов варьируется от 7 до 7,5 тыс. рублей. Возможность их купить предоставляется жителям России в возрасте до 23 лет, пенсионерам, инвалидам и их сопровождающим.

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