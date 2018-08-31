Будущие стоматологи из АГМУ провели мастер-класс на форуме «Школа жизни»

Барнаул, , 08:26 — REGNUM Ассистенты и ординаторы стоматологического факультета Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ) провели мастер-класс для школьников на молодежном форуме «Школа жизни», сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие проходило в летнем оздоровительном детском лагере «Колос» Павловского района Алтайского края в рамках третьего Форума по развитию системы наставничества в детской молодежной среде «Наставничество. Энергия будущего!» В нем приняли участие около 300 учащихся 7−10-х классов школ региона.

Во время мастер-класса будущие стоматологи рассказали об индивидуальных правилах подбора предметов и средств гигиены рта, обучили методам чистки зубов. Кроме того, проведены беседы с детьми о «полезных» и «вредных» для здоровья зубов продуктах, правилах приема богатой углеводами пищи.

Отмечается, что участники форума получили возможность почувствовать себя в роли врача-стоматолога: школьники с большим интересом снимали оттиски, «лечили» и удаляли «больные» зубы на обучающих манекенах.

Ранее в пресс-службе вуза сообщили, что в этом году в стенах университета начнут учебу около тысячи первокурсников.

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