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Будущие стоматологи из АГМУ провели мастер-класс на форуме «Школа жизни»

Общество

Школьникам рассказали о правилах подбора средств гигиены рта и обучили методам чистки зубов

Будущие стоматологи из АГМУ провели мастер-класс на форуме «Школа жизни»
Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР
Ассистентка врача-стоматолога

Барнаул, 31 августа 2018, 08:26 — REGNUM  Ассистенты и ординаторы стоматологического факультета Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ) провели мастер-класс для школьников на молодежном форуме «Школа жизни», сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие проходило в летнем оздоровительном детском лагере «Колос» Павловского района Алтайского края в рамках третьего Форума по развитию системы наставничества в детской молодежной среде «Наставничество. Энергия будущего!» В нем приняли участие около 300 учащихся 7−10-х классов школ региона.

Во время мастер-класса будущие стоматологи рассказали об индивидуальных правилах подбора предметов и средств гигиены рта, обучили методам чистки зубов. Кроме того, проведены беседы с детьми о «полезных» и «вредных» для здоровья зубов продуктах, правилах приема богатой углеводами пищи.

Отмечается, что участники форума получили возможность почувствовать себя в роли врача-стоматолога: школьники с большим интересом снимали оттиски, «лечили» и удаляли «больные» зубы на обучающих манекенах.

Ранее в пресс-службе вуза сообщили, что в этом году в стенах университета начнут учебу около тысячи первокурсников.

Читайте ранее в этом сюжете: Около тысячи студентов начнут учебу в Алтайском медуниверситете в 2018 году

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