Пользователи мессенджера Telegram сообщили о сбоях в работе сервиса

Лондон, , 08:00 — REGNUM Многие пользователи популярного мессенджера Telegram отметили неполадки в работе сервиса. По сведениям портала Downdetector, начиная с 05:30 утра (мск) 31 августа поступили несколько сотен сообщений о проблемах с соединением.

Отмечается, что большее число пользователей жаловалось на проблемы с подключением к серверу (порядка 45%), также в 37% случаев с помощью мессенджера не получалось отправить или принять сообщения, а десяти процентам пользователей не удавалось даже войти в систему.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа создатель и владелец Telegram Павел Дуров заявил, что, несмотря на изменение политики конфиденциальности его мессенджера, обращения сотрудников спецслужб из России сервис рассматривать не будет.

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