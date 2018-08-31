4 тыс. мигрантов намерены прорваться в ЕС из Боснии и Герцеговины — СМИ

Сараево, , 07:58 — REGNUM Более 4 тыс. беженцев намерены покинуть плохо оборудованные палаточные лагеря на территории Боснии и Герцеговины и попасть на территорию Европейского союза до начала холодов, пишет газета Kronen Zeitung.

«Мы отправимся пешком до начала зимы. Мы хотим попасть в Австрию или Германию», — рассказывает сириец Абд Рахим репортёрам в лагере. По его признанию, за последний год он четыре раза пробовал сделать это вместе со своей женой и дочерью, но каждый раз их останавливали в Словении и отсылали обратно в Боснию.

«Я заплатил контрабандистам за поездку в Вену, но последняя остановка в Будапеште. Затем меня депортировали в Боснию. Через несколько дней я снова попробую удачу — пешком, без помощи контрабандистов», — говорит мигрант из Пакистана Мухаммад Ясир.

В этом году по балканскому коридору сюда прибыли 11 тыс. человек. В 2017 году их было всего 755.

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