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Последний из пострадавших на Памире российских альпинистов вернулся в РФ

Общество

По сведениям таджикских медиков, у пострадавшего наблюдается положительная динамика

Душанбе, 31 августа 2018, 07:27 — REGNUM  Последний из российских альпинистов, пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Памире, вылетел специальным бортом в Брянск. Об этом сообщает 30 августа пресс-служба посольства РФ в Таджикистане.

«Последний из остававшихся в Таджикистане российских альпинистов, пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Памире 12 августа 2018 года, был эвакуирован спецбортом на родину, в Брянск, для продолжения необходимого лечения», — говорится в сообщении дипмиссии.

По сведениям таджикских медиков, у пострадавшего наблюдается положительная динамика.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям (ЧС) Таджикистана Умеда Юсуфи заявила, что в Таджикистане совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, на борту которого находились 16 человек (13 альпинистов и трое членов экипажа).

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