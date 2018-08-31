Школы Кузбасса с незначительными нарушениями, но всё же готовы к 1 сентября

Кемерово, , 06:55 — REGNUM В Кемеровской области 1 сентября откроется 661 школа, на подготовку к новому учебному году ушло почти 500 млн рублей — такие цифры привёл временно исполняющий обязанности губернатора региона Сергей Цивилёв на совещании под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в режиме видеоконференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Кемеровская область готова к новому учебному году», — заявил Цивилёв.

Как подчеркнул Медведев, главная цель — по качеству общего образования за шесть лет войти в мировую десятку стран-лидеров, создать единое пространство для непрерывного образования и развития — от дошкольников до людей старшего возраста.

«В Кемеровской области нет третьей смены. В рамках Дней Москвы в Кузбассе начато строительство 100 многофункциональных спортивных площадок во дворах школ. Площадки с травмобезопасным покрытием, готовы для занятий футболом, баскетболом, волейболом, воркаутом», — уточнили в областной администрации.

Отметим, что в Кузбассе, помимо 661 школы, работают также 68 профессиональных организаций, 906 детских садов, 116 организаций допобразования и 30 детских домов. Все учреждения оборудованы системами пожарной автоматики, а кнопками экстренного вызова полиции или ЧОП — 81% (1,4 тыс.) организаций, остальные — автономными охранными системами. Системы видеонаблюдения работают во всех учреждениях региона и в 87% (1,5 тыс.) муниципальных организаций, системы контроля и управления доступом — в 40% (721) образовательных организаций. Школьников будут перевозить на 510 единицах школьного транспорта, из них 70 — новые школьные автобусы.

Тем временем во время приёмки сотрудники государственного пожарного надзора выдали руководителям учреждений 426 предписаний. Но глава региона утверждает, что критических нарушений нет, все они незначительные и в муниципалитетах уже разработаны планы по их устранению.

1 сентября школьные линейки пройдут для более 275 тысяч кузбасских учащихся. В каждой школе будут дежурить по два сотрудника полиции — всего в этот день общественный порядок будут охранять 2,3 тыс. полицейских, 120 сотрудников Росгвардии и около 1,3 тыс. представителей общественности: дружинники, казаки, сотрудники частных охранных организаций.