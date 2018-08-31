Вице-спикер ямальского парламента поблагодарила оппозицию за протест

Салехард, , 06:12 — REGNUM Заместитель председателя Законодательного собрания ЯНАО Елена Зленко отметила в телеобращении президента России Владимира Путина ряд положительных моментов. В частности, предложение невозможности увольнения работников предпенсионного возраста и их переобучение.

Главное, сохранены пенсионные права коренных малочисленных народов Севера, считает вице-спикер ямальского парламента. По её мнению, президент показал, что в России все преобразования нужно делать плавно и постепенно. Также он понял настроение жителей России, особенно граждан старшего возраста, которые всегда его поддерживали, и снова проявил добрую волю.

«Можно сказать спасибо и оппозиции за то, что не хлопала в ладоши при обсуждении законопроекта, а создавала фон для принятия благоприятных для граждан решений», — цитирует Елену Зленко ИА «Север-Пресс».

В дополнение к озвученным главой государства мерам, Елена Зленко предложила продумать возможность досрочного выхода на пенсию вахтовиков, проработавших 15 лет в Арктике.

Напомним, 29 августа 2018 года президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам страны со своими предложениями по смягчению предлагаемой правительством пенсионной реформой. Глава государства считает, что увеличение пенсионного возраста для женщин должно быть не более, чем на пять лет. По его мнению, должны сохраниться сроки выхода на пенсию для представителей коренных народов Севера.

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