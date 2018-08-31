Власти Шанхая приведут вывески на иностранном языке в надлежащее состояние

Шанхай, Китай, , 05:17 — REGNUM Шанхай продолжит стандартизацию использования языка на знаках в общественных местах и туристических районах с целью обеспечения большего удобства и для коренных шанхайцев, и для иностранных граждан, сообщает 30 августа агентства Синьхуа.

Местные власти и филологи изучили все наличествующие знаки на китайском и английском языках в целом ряде городских туристических мест, отелей и туристических информационных центров с целью выявления и исправления ошибок, которые, несмотря на то, что проделана серьезная работы, все же встречаются.

Как считает заместитель директора Национального центра планирования политики иностранных языков Шанхая при Шанхайском университете международных исследований, правильные знаки и вежливость могут помочь улучшить опыт жизни и путешествия по Шанхаю для иностранных гостей.

Напомним, что согласно статистике, почти 4,3 млн иностранных туристов и гостей из около 100 млн внутренних туристов посетили Шанхай за первую половину 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Количество китайских туристов во Вьетнаме выросло почти на треть