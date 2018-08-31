Тюмень : «Такого выступления лидера страны потребовало время»

Тюмень, , 05:34 — REGNUM Непопулярной, но необходимой мерой назвал повышение пенсионного возраста руководитель тюменского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Роман Рзаев. И считает предложения президента России своевременными.

Напомним, глава государства предложил уменьшить повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет. Предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. А также предусмотреть дополнительные гарантии на рынке труда для граждан предпенсионного возраста.

Также президент предложил сохранить действующие условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера. Установить 25% надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве с 1 января 2019 года.

«Такого выступления лидера страны потребовало время. Повышение возраста касается абсолютно всех — эта мера непопулярна, с учётом того, что в 1967 году пенсионный возраст понижали на пять лет. Всем гражданам страны требовалась понятная аргументация, почему именно таким образом решили найти деньги на будущие пенсии. Права на подобные заявления имеет только лидер нации. Никого другого у нас в стране так не воспринимают, поэтому президент и выступил.

Что касается мер, то это стандартная практика при увеличении пенсионного возраста. Страна по всем статистическим данным находится в сложном демографическом положении. Соотношение работающих к пенсионерам в 2017 году составляло 1,7 к 1, а в 2019 году будет почти 1 к 1. Если сейчас помимо повышения возраста не работать по повышению рождаемости, то не исключены подобные ситуации и через 25−30 лет», — поделился с порталом 72.ru своим мнением лидер тюменских «молодогвардейцев».

Как уже сообщало ранееИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 29 августа 2018 года выступил с обращением к гражданам России, в котором высказал своё отношение к пенсионной реформе.

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