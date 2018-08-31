Югра : «Повышение пенсионного возраста — новая возможность»

Ханты-Мансийск, , 05:39 — REGNUM Посмотреть на повышение пенсионного возраста как на новую возможность призвал заместитель губернатора ХМАО Николай Милькис. Свои мысли по поводу предложения президента России Владимира Путина увеличить пенсионный возраст для женщин и мужчина на пять лет он разместил на своей странице в сети Facebook.

«Пенсионный возраст увеличен — это свершившийся факт. Не стоит фокусироваться на негативных эмоциях, призываю посмотреть на это как на новую возможность. Нам сейчас надо сделать мощный рывок для роста экономики и благосостояния граждан. Важнейшей задачей вижу необходимость повысить финансовую грамотность населения, научить людей считать, создавать накопления и инвестировать. Необходимо поменять образ мышления людей и отношение к собственным деньгам. Чтобы каждый школьник умел планировать и создавать капитал», — считает заместитель главы ХМАО, директор департамента экономического развития Николай Милькис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа 2018 года президент России выступил с предложением повысить пенсионный возраст для женщин до 60, и до 65 лет для мужчин.

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