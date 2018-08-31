Пятница, 31 Августа 2018 года
05:14:16 МСК

В Китае выписан ордер Класса А на десять бандитов, находящихся в бегах

Общество

Власти призвали общественность предоставлять любую информацию о действиях разыскиваемых бандитов

Пекин, 31 августа 2018, 04:25 — REGNUM  Министерство общественной безопасности КНР выписало ордер класса А на арест 10 беглецов, подозреваемых бандитизме, сообщает 30 августа агентство Синьхуа.

Власти призвали общественность предоставлять любую информацию о действиях разыскиваемых бандитов и их местоположении, а также любую другую информацию, которая могла бы способствовать их поимке. Каждому, кто предоставит полезную информацию, полагается награда.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай запустит в 2019 году общенациональную инспекцию по борьбе с организованной преступностью. Она будет действовать в три раунда и направлена не только на борьбу с бандитами, но и с теми, кто их «крышует» во власти.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай запускает общенациональную инспекцию по борьбе с оргпреступностью

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Организованная преступность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить