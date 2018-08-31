В Китае выписан ордер Класса А на десять бандитов, находящихся в бегах

Пекин, , 04:25 — REGNUM Министерство общественной безопасности КНР выписало ордер класса А на арест 10 беглецов, подозреваемых бандитизме, сообщает 30 августа агентство Синьхуа.

Власти призвали общественность предоставлять любую информацию о действиях разыскиваемых бандитов и их местоположении, а также любую другую информацию, которая могла бы способствовать их поимке. Каждому, кто предоставит полезную информацию, полагается награда.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай запустит в 2019 году общенациональную инспекцию по борьбе с организованной преступностью. Она будет действовать в три раунда и направлена не только на борьбу с бандитами, но и с теми, кто их «крышует» во власти.

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