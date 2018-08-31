Депардье отрицает обвинения в сексуальных домогательствах

Париж, , 02:29 — REGNUM Гражданин Франции и России Жерар Депардье отрицает предъявленные ему обвинения в сексуальных домогательствах, заявил адвокат актера Эрве Темин телеканалу BFMTV.

«Жерар Депардье потрясен. Это обвинение противоположно тому, кем он является и что он уважает», — заявил адвокат.

Он также подчеркнул, что Депардье знаком с девушкой, которая выдвигает обвинения, однако не признает себя виновным.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа французская полиция начала расследование в отношении Жерара Депардье по обвинениям в изнасиловании. Показания против актера дала гражданка Франции, пожелавшая остаться неизвестной. По ее словам, она была дважды изнасилована актером в его доме в Париже в августе.

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