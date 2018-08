МГУ возглавил очередной международный рейтинг

Москва, , 01:02 — REGNUM Рейтинг ведущих университетов Евразийского региона (THE university ranking of Eurasia nations) по версии британского Times Higher Education (THE) возглавил МГУ.

Из 74 университетов Евразии МГУ оказался самым лучшим. «Серебро» досталось МФТИ, а третье место — Томскому политехническому университету. В рейтинг вошли университеты 16 стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МГУ занял 86-е место в рейтинге университетов Academic Ranking of World Universities (ARWU). В топ-100 Шанхайского рейтинга университетов в этом году из российских вузов больше ни один не включен.

