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Фото-Москва обогнала Лондон

Общество

Назван самый фотографируемый город мира

Фото-Москва обогнала Лондон
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва. Красная площадь

Москва, 31 августа 2018, 00:49 — REGNUM  Москва стала вторым городом мира по количеству фотографий с ее изображениями, сообщает Travel Pulse.

Рейтинг составлен фотосообществом Dreamstime. Опередил Москву только американский город Нью-Йорк, Лондон занял третье место.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва фигурирует в многочисленных мировых рейтингах. Так, согласно списку Global Liveability Index 2018 года, среди самых комфортных городов мира российская столица заняла 68 место. На первом месте — Вена.

Однако в России столица признана самым комфортным городом и самым безопасным с точки зрения дорожной аварийности.

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Россия и мир: Рейтинг
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