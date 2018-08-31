Порошенко назначил двух судей вопреки мнению общественников

Киев, , 00:01 — REGNUM Два новых судьи Верховного суда Украины — Валентина Симоненко и Сергей Слынько получили негативную оценку «Общественного совета добропорядочности», сообщило 30 августа издание «Украинская правда».

Симоненко назначена судьей в Кассационный гражданский суд. По данным общественников, она не указала в декларации несколько компаний своего бывшего мужа, имеет сестру в «оккупированном» Крыму и неоднократно туда ездила. Кроме того, она многократно игнорировала обращения организации «Родственники Героев Небесной Сотни» и позволяла себе критические высказывания об электронном декларировании.

Порошенко назначил Слынько в Кассационный уголовный суд. Общественники обвиняют Слынько в «подрыве авторитета к судебной власти в обществе и веры народа в правосудие». Речь идёт о деле нынешнего генерального прокурора Юрия Луценко, которого Слынько осудил на четыре года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в послемайданные годы уволилось около 35% судей.

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