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Глава Минздрава Украины призвала отменить «советские» школьные линейки

Общество

Ульяна Супрун взялась за ещё один пережиток СССР

Глава Минздрава Украины призвала отменить «советские» школьные линейки
«Добро пожаловать!» Советский плакат

Киев, 30 августа 2018, 23:18 — REGNUM  Не стоит терять время на советские «торжества», заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины американка Ульяна Супрун, призвав отменить торжественные линейки в школах. Чиновница опубликовала сообщение 30 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Школьные линейки на 1 сентября — пережиток советской традиции, от которого давно пора отойти в украинских школах. В развитых странах нет изнурительного выстраивания, стояния под солнцем или дождем, выслушивание бесконечных напутственных речей. Ведь это вредно, прежде всего, с медицинской точки зрения», — считает Супрун.

Она отметила, что на линейке детям угрожает духота, дождь, солнечные лучи и стресс от контакта с большим количеством незнакомых людей.

«МОЗ Украины однозначно не рекомендует проводить линейки. Не лучше ли заменить их интересными, интерактивными уроками?», — задается вопросом Ульяна Супрун.

Напомним, Супрун признана самым ненавистным украинским чиновником. Её деятельность не одобряет 46% опрошенных — вдвое больше, чем директора «Нафтогаза», с именем которого связывают завышенные тарифы на газ.

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