В Хемнице националисты проводят новый антимигрантский митинг

Хемниц, Германия, , 22:27 — REGNUM В Германии националисты устроили очередной антимигрантсткий митинг в городе Хемнице, сообщает 30 августа РИА Новости.

Ядром митинга являются несколько сотен бритоголовых молодых людей. Акция организована движением Pro Chemnitz, за ней наблюдают многочисленные стражи порядка.

Отмечается, что митинг проходит недалеко от стадиона, где премьер-министр Саксонии Михаэль Кретчмер встречается с жителями Хемница.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Хемнице прошли массовые акции протеста и беспорядки, начавшиеся после убийства местного жителя мигрантами с Ближнего Востока.

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