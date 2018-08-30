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«Газпром-медиа»: «Яндекс» удалил не весь пиратский контент

Общество

Сервис «Яндекс.Видео» выдавал ссылки на пиратский контент

Москва, 30 августа 2018, 22:16 — REGNUM  Холдинг «Газпром-Медиа» указывает, что компания «Яндекс» лишь частично удалила из поисковой выдачи пиратский видеоконтент. Соответствующее заявление сделала сегодня, 30 августа, пресс-служба холдинга.

Напомним, «Газпром-Медиа» подал иск к компании «Яндекс» в связи с тем, что сервис «Яндекс.Видео» в своей поисковой выдаче размещает пиратский контент, в частности материалы телеканалов, которые принадлежат холдингу.

Московский городской суд вынес решение в пользу «Газпром-медиа» и предписал «Яндексу» удалить пиратский контент. В компании с решением суда не согласились и заявили, что не несут ответственности за размещенный в сети пиратский контент, а сервис «Яндекс.Видео» лишь обобщает информацию о размещенном контенте и ранжирует её.

Тем не менее пресс-служба «Яндекса» сегодня сообщила, что руководство компании приняло решение удалить все ссылки из поиска на пиратский контент, так как опасается блокировки сервиса «Яндекс.Видео» Роскомнадзором.

Читайте ранее в этом сюжете: «Яндекс» счёл за лучшее удалить ссылки на пиратский контент

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