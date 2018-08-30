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В зале Верховной раде чистят гигантскую люстру

Общество

Парламент готовят к очередной сессии

Киев, 30 августа 2018, 22:17 — REGNUM  В Верховной раде приводят в порядок огромную трехтонную люстру, сказано 30 августа на официальном аккаунте парламента в социальной сети Twitter.

«Сессионный зал Рады готовят к началу новой сессии. Именно там сейчас ремонтируют и обслуживают люстру, которая до 4 метров в диаметре и весит почти 3 тонны», — отмечено в сообщении.

Напомним, в 2018 году впервые за 45 лет проведен ремонт стеклянного купола Верховной рады, его перекрыли специальным стеклом, заказанным в Польше.

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