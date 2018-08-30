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Французская танцовщица обвинила Жерара Депардье в изнасиловании

Общество

Депардье «полностью отрицает» все обвинения

Париж, 30 августа 2018, 22:11 — REGNUM  Французская полиция начала расследование в отношении Жерара Депардье — 69-летнего актера, гражданина Франции и России, подозревают в изнасиловании, 30 августа передает агентство Associated Press.

Показания против Депардье дала неназываемая гражданка Франции, которая заявила, что в августе была дважды изнасилована французским актером в его доме в Париже. О «потерпевшей» сообщается, что ей 22 года, она является комедийной актрисой и танцовщицей.

Адвокат Депардье Эрве Темей уже заявил журналистам, что его подзащитный «полностью отрицает любое изнасилование, любое сексуальное насилие и любое преступление».

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