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С начала гражданской войны украинская полиция не может найти 3000 человек

Общество

На Украине отмечают день пропавших без вести

С начала гражданской войны украинская полиция не может найти 3000 человек
Пропавший

Киев, 30 августа 2018, 22:10 — REGNUM  С 2014 года правоохранительные органы Украины зафиксировали 10 тыс. фактов похищения и пропажи людей без вести. На данный момент неизвестно местонахождение 3 тыс. человек, сообщил первый заместитель главы национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин 30 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Чиновник отметил, что за указанный период открыто 784 уголовных дела по факту обнаружения неопознанных трупов, назначено свыше 900 молекулярно-генетических экспертиз, благодаря которым удалось идентифицировать более 500 трупов.

Напомним, по данным СБУ, пропавшими без вести в Донбассе признаны 294 человека, 1000 тел погибших в зоне конфликта остаются неопознанными, заявила 30 августа вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

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Исчезновения и поиски людей
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