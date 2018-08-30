Патриарх Сербии напомнил Константинополю о покаянии украинских раскольников

Белград, , 21:51 — REGNUM Патриарх Сербской православной церкви Ириней в письме к Константинопольскому патриарху Варфоломею напомнил, что восстановление украинских раскольников в сане возможно только через покаяние, сообщило 31 августа греческое информационное агентство «Romfea».

В своем письме Ириней призвал сохранять всеправославное единство и преодолевать раскол, а не продлевать жизнь раскольничьим организациям.

Роковым для единства Православия Ириней считает:

«Оправдание и восстановление раскольников в чине епископов, в особенности главного раскольника Киевского Филарета Денисенко, а затем каноническое и литургическое единство с раскольническими общинами без их покаяния».

Несмотря на то, что Константинопольская церковь является материнской для церквей Москвы и Киева, это не даёт ей право ставить под сомнение исторически образованные автокефалии и юрисдикции, считает патриарх Сербии.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко лоббирует получение украинской православной церковью томоса об автокефалии. В случае, если Константинопольский патриархат пойдет на такой шаг, это обернется расколом в мировом православии и острейшим религиозным конфликтом на Украине.

Пока что Константинополь не вынес решения о предоставлении томоса. По мнению западных СМИ, к этому могут быть причастны пресловутые «русские хакеры».

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