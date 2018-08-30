СМИ: Сотрудники посольств Израиля по всему миру объявили забастовку

Тель-Авив, , 21:14 — REGNUM Несколько сотен сотрудников посольств Израиля в различных государствах мира объявили забастовку в знак протеста против условий труда и существующей схемы его оплаты, сообщает 30 августа радиостанция «Кан».

Представители профсоюза заявили, что забастовщики намерены продолжать свою акцию до изменения оплаты их труда. По их словам, сотрудники посольств недовольны отношением государства к их проблемам.

Уточняется, что бастует вспомогательный персонал дипломатических миссий Израиля, что может вызвать проблемы в работе посольств.

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