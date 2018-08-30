Четверг, 30 Августа 2018 года
21:35:13 МСК

СМИ: Сотрудники посольств Израиля по всему миру объявили забастовку

Общество

Профсоюз сообщил, что они требуют изменений в оплате труда

Тель-Авив, 30 августа 2018, 21:14 — REGNUM  Несколько сотен сотрудников посольств Израиля в различных государствах мира объявили забастовку в знак протеста против условий труда и существующей схемы его оплаты, сообщает 30 августа радиостанция «Кан».

Представители профсоюза заявили, что забастовщики намерены продолжать свою акцию до изменения оплаты их труда. По их словам, сотрудники посольств недовольны отношением государства к их проблемам.

Уточняется, что бастует вспомогательный персонал дипломатических миссий Израиля, что может вызвать проблемы в работе посольств.

Читайте ранее в этом сюжете: 60 вузов Аргентины остаются закрытыми из-за забастовки преподавателей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Забастовки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить