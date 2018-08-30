У российской версии журнала Forbes сменился владелец

Москва, , 21:03 — REGNUM Новым владельцем российского отделения журнала Forbes стал венчурный бизнесмен из Дагестана, зять бывшего главы республики Рамзана Адбулатипова Магомед Мусаев. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает медиа-группа ACMG.

Бизнесмен Мусаев выкупил 100% компании «АС рус медиа», которая входит в издательский дом ACMG и издает российсекую версию журнала Forbes, у бизнесмена Александра Федотова.

Про Мусаева известно, что он возглавляет международный холдинг Global Venture Alliance (GVA), который управляет портфелем инвестиций на $120 млн. В прошлом он возглавлял ОАО «ГАО «Всероссийский выставочный центр» (ВДНХ) и был руководителем комитета инновационного развития и выставочно-конгрессной деятельности Москвы.

Напомним, что в последнее время у журнала наблюдались разного рода проблемы. Журналисты издания неоднократно сообщали, что им задерживают зарплату и не платят отпускных. В отношении «АС рус медиа» были возбуждены три исполнительных производства на сумму более 93,3 млн рублей.

Сучаев обещал поправить финансовое положение издания и покрыть его долги, а также долги по заработной плате перед сотрудниками.

Лицензия журнала была продлена до 2023 года. Издателем Forbes вновь станет Наталья Гандурина, исполнять обязанности главного редактора будет Николай Мазурин, а бывший главный редактор издания Николай Усков, уволенный с этой должности в июне, вернулся в качестве редакционного директора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, журнал Forbes в России до 2015 года издавала немецкая компания Axel Springer. После того, как стали действовать поправки к российскому закону «О СМИ», запрещающие иностранным физическим и юридическим лицам владеть более чем 20% российских СМИ, Axel Springer была вынуждена продать бизнес владельцу издательского дома ACMG Александру Федотову.