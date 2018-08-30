В Петербурге подсчитали, сколько нужно денег на парки и скверы

Санкт-Петербург, , 21:03 — REGNUM Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга требуется несколько миллиардов рублей дополнительно на содержание скверов и парков. Об этом сообщил на слушаниях по бюджету в городском парламенте 30 августа глава ведомства Владимир Рублевский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник отметил, что комитет присматривает почти за четырьмя тысячами парков, садов и бульваров, общая их площадь составляет 80 млн кв. метров.

В 2019 году комитет просит из бюджета дополнительно более 656 млн рублей на содержание, ремонт и озеленение имеющихся объектов. «Необходимо увеличить количество высаживаемых деревьев и кустарников», — сообщил чиновник.

Кроме того, на переустройство и восстановление объектов зеленых насаждений нужно дополнительно 309 млн рублей в 2019 году, 974 млн рублей — в 2020 году, более 1,1 млрд рублей — в 2021 году.

Рублевский добавил, что на переустройство приводимого в порядок Муринского парка нужно еще 718 млн рублей; кроме того, в следующем году будет готов долгожданный проект Полежаевского парка. По словам Рублевского, в 2020—2021 годах на него потребуется 1 млрд 700 млн рублей.

На создание совсем новых парков и скверов тоже нужны значительные средства. Так, экопарк на Камышовой улице, который был анонсирован несколько лет назад, будет забирать у бюджета примерно по полмиллиарда рублей ежегодно, а для того, чтобы завершить строительство парка на Софийской улице, в 2019 году нужно дополнительно 255 млн рублей.