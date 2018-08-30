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Полиция Ровенской области изъяла почти 200 килограммов янтаря

Общество

Следователи устанавливают причастных к сбыту камня

Ровно, Украина, 30 августа 2018, 20:56 — REGNUM  Крупную партию янтаря изъяли правоохранители у одного из жителей села в Ровенской области, сообщили 30 августа в пресс-службе МВД Украины.

Во время обыска полицейские обнаружили 197 килограммов янтаря, стоимость которого эквивалентна чуть менее 7 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны недр». Правоохранители устанавливают механизм сбыта янтаря, а также причастных к этому лиц.

Напомним, в средине августа 2018 года в Запорожье была задержана рекордная партия янтаря. Камень под видом пеллет планировали переправить в Литву.

Читайте подробнее: В Запорожье задержали рекордную партию контрабандного янтаря

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Добыча и оборот янтаря
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