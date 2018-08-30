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В Узбекистане дебюрократизируют деятельность учителей

Общество

Строго запрещается требовать от учителей дополнительные отчеты и документы

Ташкент, 30 августа 2018, 19:48 — REGNUM  В Узбекистане установили перечень документов, который должны вести школьные учителя, сообщает издание Norma. uz со ссылкой на совместное постановление министерства народного образования и занятости и трудовых отношений.

Согласно документу, учителя обязаны вести школьный журнал, календарно-тематический план и поурочные конспекты. Строго запрещается требовать от учителей другие отчеты и документы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году День знаний в Узбекистане перенесен на 5 сентября в связи с празднованием Дня независимости с 31 августа по 4 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане школьники начнут учиться с 5 сентября

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