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В Екатеринбурге нашли способ уберечь школьников от фастфуда

Общество

В школах отказываются от наличных денег при оплате питания

В Екатеринбурге нашли способ уберечь школьников от фастфуда
jarmoluk
Школа

Екатеринбург, 30 августа 2018, 19:07 — REGNUM  В Екатеринбурге школьников полностью переводят на безналичную систему оплаты питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Дети смогут оплачивать питание с помощью Е-карты. Такой способ имеет несколько преимуществ. Так, теперь родители смогут взять питание своего ребёнка под контроль. А дети теперь будут ограждены от приобретения фастфуда, смогут правильно питаться и тем самым сохранить своё здоровье.

Напомним, всего питанием школьников будут заниматься 15 организаций, из которых четыре муниципальных, а также предприниматель. Операторы питания утверждают, что готовы к новому учебному году и смогут кормить детей разнообразно, безопасно и качественно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге скандальная «Золушка» продолжит кормить школьников

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Проблемы организации питания в школах и детских садах
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