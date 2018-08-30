В Екатеринбурге скандальная «Золушка» продолжит кормить школьников

Екатеринбург, , 18:48 — REGNUM Скандально известное муниципальное предприятие «Золушка» продолжит поставлять питание в школы Екатеринбурга. А летом оно и другие местные операторы питания кормили детей в загородных и городских лагерях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

На совещании, которое провела глава городского комитета по товарному рынку Елена Чернышёва, они заверили, что проблем с инвентарём, кадрами и оборудованием не имеют. Операторы готовы к новому учебному году.

Всего организацией питания в 2018—2019 учебном году займутся четыре муниципальных предприятия. Также среди участников — 11 частных фирм и один предприниматель.

Напомним, ранее «Золушка» оказалась в центре скандала. Следователи подозревают, что в 2016—2017 годах продукты питания и некоторые товары были куплены по завышенным ценам. Цена вопроса превысила 115 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в нескольких школах, обслуживаемых «Золушкой», были случаи отравления детей. В июне директор организации ушёл в отставку, а сама она была внесена в план приватизации на период до 2019 года.

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