Липецкая область вышла в лидеры по качеству госуслуг в трудоустройстве

Липецк, , 18:29 — REGNUM Липецкая область занимает первое место в рейтинге субъектов РФ по значению интегральной оценки качества и доступности государственных услуг в сфере содействия занятости населения. Как сообщила пресс-служба областной администрации, Министерство труда и социальной защиты РФ по итогам деятельности органов службы занятости в первом полугодии 2018 года провело мониторинг и оценку качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения.

В Липецкой области за содействием в поиске работы в службу занятости за первые шесть месяцев года обратились 21,6 тыс. человек. Из них трудоустроены 18,7 тыс. человек, или 86,5% от обратившихся (в РФ — 65,6%). Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,4% от экономически активного населения. Это один из лучших показателей в РФ (0,9%) и ЦФО (0,6%). Особое внимание в области уделяется трудоустройству молодежи 16−29 лет. Из общего числа обратившихся 88,2% молодых граждан трудоустроено при содействии службы занятости (РФ — 67,9%).

Вопросы несбалансированности рынка труда из-за недостатка квалифицированного персонала, неполной занятости решались путем профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан. В первом полугодии государственные услуги по профессиональному обучению получил 831 житель области (14,4% от общего числа зарегистрированных безработных). Эксперты отмечают существенное перевыполнение норматива доступности данной услуги. Обучение проводилось по 38 профессиям и специальностям.

Содействие занятости населения — один из приоритетов социальной политики региональных властей под руководством главы администрации Липецкой области Олега Королева.

«Экономика региона динамично развивается, для реализации новых инвестиционных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, в малом бизнесе, а также в здравоохранении постоянно требуются квалифицированные кадры. Работу по душе найдут и молодые специалисты», — подчеркивает Олег Королев.