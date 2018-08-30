Следственный комитет России рассказал о новых преступлениях ВСУ в Донбассе

Москва, , 18:21 — REGNUM С 3 по 27 августа боевики ВСУ уничтожили или частично разрушили 55 жилых домов, хозпостроек и объектов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах ДНР и ЛНР, сообщили 30 августа в Следственном комитете России (СКР).

В сообщении также отмечен случай, произошедший 28 августа, когда украинские оккупанты, используя противотанковую управляемую ракету, уничтожили автомобиль «БелАЗ» и убили его водителя в районе карьера флюсодоломитного завода в городе Докучаевске.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений, а также должностных лиц из числа украинских военнослужащих, причастных к их совершению», — сообщили в СКР.

Напомним, в начале августа СКР возбудил три уголовных дела по факту артиллерийских обстрелов поселков Еленовка и Сигнальное, в результате которых были ранены две мирные жительницы.

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