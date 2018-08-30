В Петербурге конфисковали танк, наехавший на людей в парке

Санкт-Петербург, , 18:10 — REGNUM Приморский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении мужчины, организовавшего катания на танке времен Великой Отечественной войны в парке 300-летия Петербурга в апреле 2018 года на фестивале «Весна Победы». При этом сам танк конфискован в пользу государства.

Как сообщало ИА REGNUM, аттракцион предусматривал возможность всем желающим, включая несовершеннолетних, проехать по песчаной территории парка на танке Т-60, на броне, за 300 рублей. Во время одного из заездов с танка упали три человека, в том числе двое детей. Молодой человек попал под гусеницу и получил переломы и травмы.

Павел Бараненко, учредитель межрегиональной молодежной общественной военно-патриотической организации «Красная Звезда», обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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Суд установил, что Бараненко виновен в этом преступлении, организовав проезд легкого танка Т-60 по песчаной насыпи высотой около метра с сидящими вне кабины пассажирами, в результате чего произошло их падение и получение телесных повреждений.

«Потерпевшие в адресованных суду заявлениях просили прекратить настоящее уголовное дело в связи с примирением сторон, указали, что ущерб возмещен полностью, причиненный потерпевшим вред полностью заглажен», — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Суд прислушался к просьбе, прекратил дело и освободил Бараненко от уголовной ответственности. Однако постановил конфисковать и обратить в собственность РФ танк Т-60.

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