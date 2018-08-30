Кинологи с собаками могут «прописаться» в петербургском метро

Санкт-Петербург, , 17:59 — REGNUM Комитет по транспорту Санкт-Петербурга рассматривает возможность привлечения кинологической службы к постоянной работе в петербургской подземке, чтобы прекратить постоянные закрытия станций метро в течение дня. Об этом сообщил глава комитета по транспорту Александр Головин, передает корреспондент ИА REGNUM.

На безопасность в подземке транспортное ведомство Смольного просит дополнительно более 530 млн рублей из бюджета Петербурга.

«Мы рассматриваем привлечение кинологических служб и технического оборудования, хотим существенно сократить те закрытия, которые происходят ежедневно из-за обнаружения бесхозных предметов, предложить решения, которые позволят уйти от бесконечных и беспорядочных закрытий станций», — заметил заместитель главы комтранса Олег Матвеев.

По словам Александра Головина, уже сейчас комитет формирует большую службу безопасности, которая должна будет справляться с такими задачами. Деньги нужны на зарплаты сотрудников, дополнительные металлоискатели, сканеры, интеллектуальное телевидение.

«У нас по три закрытия в день. Это надоело», — добавил Головин. Он пояснил, что ключевая проблема состоит в том, что сотрудники метрополитена не могут сразу определить, что находится в брошенном пакете или сумке, смотрят камеры видеонаблюдения и только в некоторых случаях закрывают станцию и вызывают взрывотехников Росгвардии. Предполагается, что новое оборудование или служебные собаки помогут минимизировать подобные случаи.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за постоянных закрытий станций метро в связи с обнаружением бесхозных предметов власти Петербурга задумались над созданием в метрополитене собственного подразделения взрывотехников.

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Предварительно бюджет комитета по транспорту Санкт-Петербурга на 2019 год составляет 127 млрд рублей. Ведомство просит еще 19 млрд рублей, около 40% из которых уйдет на субсидии перевозчикам. На метрополитен нужно дополнительно 3,5 млрд рублей, «Горэлектротрансу» (трамваи и троллейбусы) — 2,4 млрд рублей, «Пассажиравтотрансу» (автобусы) — около 1 млрд рублей, негосударственным перевозчикам — 395 млн рублей.

Еще примерно 9 млрд рублей собираются попросить на закупку новых автобусов и прочего подвижного состава. Так, заявили в комитете, из порядка двух тысяч городских автобусов примерно 38,5% износились настолько, что их нужно «ставить к забору» и утилизировать на металлолом.

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