Ветеринары домашних тел. Дома для ветеринарных врачей

Ярослав Чингаев, , 11:00 — REGNUM

Это история, которую я снимаю не один год, про двух русских женщин, работающих ветеринарными врачами. Одну зовут Алевтина, и она работает ветеринарным врачом на ферме крупного рогатого скота в Тверской области. Другую зовут Марго, и она работает в престижной ветеринарной клинике в центре Москвы.

Хозяйство по откорму бычков, в котором работает Алевтина, едва сводит концы с концами; находится на грани вымирания. Я задавал вопрос Алевтине в 2015 году:

«Через год пенсия. Вы уйдёте на пенсию или останетесь работать ветеринаром?»

Она грустно отвечает:

«Да не будет, скорее всего, уже этого хозяйства. Как в соседней деревне: ферма закрылась, работы нет, старики доживают свой век. А летом дачники приезжают на лето».

Сейчас, в 2018 году, хозяйство осталось. Поголовье значительно уменьшилось. Но она продолжает работать. Тогда она получала около 5000 рублей в месяц. Сейчас её зарплата доходит до 8 и даже 10 тысяч в месяц. И только потому, что она заменяет ещё две новые должности — зоотехник и бригадир. И плюс еще пенсия около 10 тысяч. Она удивляется: как я могла жить тогда на 5000 рублей? А сейчас она даже детям помогает!

Когда я последний раз приезжал к Алевтине этой весной, я думал снимать её за работой. Но вмешалась стихия: был ураган и обрыв электросети. И деревня, и хозяйство — четыре дня без электричества! И всё бы ничего, но в хозяйстве нет своего компрессора, и все животные остались без воды. Поилки без электричества не работают. И всё это время Алевтина с немногочисленными скотниками носили вёдрами из ближайших луж воду, чтобы напоить хоть каких-то бычков. Всех не удаётся — нет столько рук. Боятся, что начнётся обезвоживание. Председатель все это время пытается добиться решения проблемы у района. Но воз и ныне там. Хотя по телевизору сказали, что все последствия урагана в Тверской области ликвидировали.

Конечно, и условия жизни обеих женщин разные. Алевтина вырастила двух сыновей и одну дочь; дважды вдова. Дети все живут своими семьями — она живет одна в сельском доме и имеет свое подсобное хозяйство. Корова, телёнок, курицы, кролики — вся эта живность требует ухода. Кого-то подоить, всех покормить, за всеми убрать. Всё это Алевтина делает изо дня в день, без выходных. Она единственный ветеринарный врач на селе. Поэтому все, у кого есть хоть какая-то живность, обращаются за помощью к ней. Это тоже небольшой заработок.

Вечером после работы и всех хлопот по домашнему хозяйству у Алевтины Евгеньевны остается время, которое она может потратить на себя. Её любимое занятие, как и у большинства деревенских жителей, — это просмотр телевизора. Желательно поменьше новостей, детективов, да побольше развлекательных передач.

Марго работает терапевтом с мелкими домашними животными: кошки, собаки, хорьки. В Москве эта профессия считается престижной, и заработная плата у неё значительно выше. Но это не значит, что Марго работает меньше и легче. Ночные смены, большой поток маленьких пациентов сильно выматывают. В отличие от Алевтины, которая постоянно на свежем воздухе и перемещается между коровниками, конторой и своим домом на велосипеде, Марго работает в маленьком кабинете. По большей части работа однообразная: приём животных с похожими заболеваниями, похожие процедуры, а также много учётной работы за компьютером.

В чём-то работа ветеринарным врачом сложнее, чем медика. Потому что животное не может рассказать о себе, что и где болит. И сложность городского врача — работа как с животными, так и с хозяевами, которые могут быть в разных состояниях — кто-то доброжелательный, кто-то агрессивный, кто-то в стрессовом состоянии. Приходится разбираться в психологии людей, а иногда оказывать и медицинскую помощь. Пришла бабушка с серьезно заболевшим котом, очень переживала и почти упала в обморок. Пришлось дать корвалол.

Марго живет одна с мамой в своей квартире. Любит свою работу! Но и любит хорошо отдохнуть: или на даче, или на море. У нее нет животных — ветеринары понимают, какая это ответственность, иметь дома питомца, и уделять ему время только утром или вечером!

Конечно, вы можете возмутиться таким контрастом, который я показал в условиях работы двух ветеринаров, будто он специально был усилен. Но я не выбирал своих героев — они были первыми, кто согласился принять участие в проекте. В России появляются современные хозяйства, в которых великолепные условия содержания животных. Но до сих пор остаются и такие, где нет компьютеров, а только бумажный учёт. Где врачи не используют перчаток, а всё делают руками. Где в коровниках нет ни раковин, чтобы помыть руки, ни туалетов. Эта резкая разница возникла после развала Советского Союза. И видимо, еще не одно десятилетие нам предстоит встречать такие истории!

Я спросил обеих своих героинь, почему есть такие хозяйства? И Марго, и Алевтина ответили примерно одинаково: всё зависит от того, кто хозяин! Имеет ли он власть, имеет ли он ресурсы, и может ли выживать и процветать в рамках рыночной экономики.

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